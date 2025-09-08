Falleció en Olavarría el jubilado Alberto Enrique Heinrich, a los 84 años

El vecino del barrio San Vicente está siendo velado en España 2942. Sus restos serán inhumados este martes en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Alberto Enrique Heinrich, cariñosamente conocido como “El Caballo”, ocurrido en Olavarría el 8 de septiembre de 2025, a la edad de 84 años.

Alberto, nacido en General La Madrid, era un apreciado vecino del barrio San Vicente y se desempeñaba como jubilado de Cerro Negro.

Su partida es sentida por su esposa, Sara Inés Rabainera; sus hijos, Alberto, Eduardo y Karina; sus hijos políticos, Viviana Salinas, Darío Ponce y Daniela Villegas; sus nietos, Facundo, Angie, Alma, Tiara, Priscila y Bianca; sus hermanos, Atilio y Héctor; y demás deudos.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”. La sala cierra a las 20:00 horas y reabre el martes a las 8:00 horas.

Se realiza en España 2942, Departamento “B”. La sala cierra a las 20:00 horas y reabre el martes a las 8:00 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este martes 9 de septiembre a las 10:30 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el este martes 9 de septiembre a las 10:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.