Falleció en Olavarría el joven empleado rural Ezequiel de Figueredo, a los 18 años

El vecino del Barrio Alberdi Norte está siendo velado en España 2942. Sus restos serán inhumados este sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Ezequiel de Figueredo, cariñosamente conocido como “El Eze”, ocurrido en Olavarría el 5 de septiembre de 2025, a la edad de 18 años.

Ezequiel, nacido en la ciudad, era un joven y apreciado empleado rural que residía en el barrio Alberdi Norte.

Su partida es sentida por sus padres Guillermo y Rita; sus hermanos Ariel, Horacio, Guillermina, Micaela y Antonella; sus hermanos políticos Sergio y Kevin; sus sobrinos Tian, Mateo, Eric, Aaron, Taylor, Ludmila, Chicha; y demás deudos.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “A”.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este sábado 6 de septiembre a las 11:30 horas.

