Falleció en Olavarría el empresario Rubén Darío Vacca, a los 84 años

El dueño de la empresa de impermeabilizaciones “Mirben” y vecino del barrio Sarmiento está siendo velado en España 2942. Sus restos serán inhumados este martes en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Rubén Darío Vacca, ocurrido en Olavarría el 1 de septiembre de 2025, a la edad de 84 años.

Vacca, nacido en la ciudad, fue el propietario de la reconocida empresa de impermeabilizaciones “Mirben” y residía en el barrio Sarmiento. Era jubilado y pensionado.

Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás deudos participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Se realiza en España 2942, Departamento “C”, y se extiende este martes 2 de septiembre de 9:00 a 14:30 horas. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este martes 2 de septiembre a las 14:30 horas.

