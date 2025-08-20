Falleció en Olavarría el empresario Miguel Alberto Cides, a los 84 años

El vecino del Microcentro está siendo velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Miguel Alberto Cides, ocurrido en Olavarría el 19 de agosto de 2025, a la edad de 84 años.

Cides, vecino del barrio Microcentro, se había destacado en la ciudad por su actividad como empresario.

Su partida es sentida por su esposa Delia Voltarel; sus hijos Mariel, Maricel y Ariel; sus hijos políticos César, Claudio y Patricia; sus nietos Magaí, Mateo y Lautaro; sus hermanos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”, este miércoles 20 de agosto de 08:30 a 11:30 horas.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 20 de agosto a las 11:30 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 20 de agosto a las 11:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.