Falleció en Olavarría el docente Sergio Daniel Lucero, a los 51 años

El vecino del barrio Acupo 3, oriundo de San Martín, está siendo velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Sergio Daniel Lucero, ocurrido en Olavarría el 29 de agosto de 2025, a la edad de 51 años.

Sergio, nacido en San Martín, fue un apreciado docente y residía en el barrio Acupo 3.

Su partida es sentida por su esposa Dionisia; sus hijos Aaron y Morena y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “C”, y se extiende este sábado 30 de agosto de 08:00 a 13:30 horas.

Se realiza en España 2942, Departamento “C”, y se extiende este sábado 30 de agosto de 08:00 a 13:30 horas. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este sábado 30 de agosto a las 13:30 horas.