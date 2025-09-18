Falleció en Olavarría el comerciante Juan José Izzi, a los 49 años

El vecino del barrio Pueblo Nuevo está siendo velado en España 2942. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan José Izzi, ocurrido en Olavarría el 18 de septiembre de 2025, a la edad de 49 años.

Juan José, quien se desempeñaba como comerciante, era un apreciado vecino del barrio Pueblo Nuevo.

Su partida es sentida por sus familiares, amigos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento. La familia ha solicitado que no se envíen flores.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “D”, y se realizará hasta las 20:00 horas de este jueves.

No se realizará. Cremación: Sus restos serán cremados en el Crematorio Pinos de Paz, en día y horario a confirmar.