Falleció en Olavarría el albañil Héctor Sandro Vidal, a los 54 años

El vecino del barrio Independencia está siendo velado en España 2942. Sus restos serán inhumados este martes en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Héctor Sandro Vidal, ocurrido en Olavarría el 14 de septiembre de 2025, a la edad de 54 años.

Héctor era un apreciado vecino del barrio Independencia, oriundo de Olavarría, y se desempeñaba como albañil.

Su partida es sentida por sus hermanos, su familia, sus amigos y demás deudos que participan con profundo dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “D”, este martes 16 de septiembre de 8:00 a 11:30 horas.

No se realizará. Inhumación: El sepelio se realizará este martes 16 de septiembre a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.