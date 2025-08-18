Falleció en Olavarría Delia Margarita Torrisi Vda. de Abdala, a los 85 años

La docente jubilada, vecina del Microcentro y oriunda de Olavarría, está siendo velada en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este martes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Delia Margarita Torrisi Vda. de Abdala, ocurrido en Olavarría el 18 de agosto de 2025, a la edad de 85 años.

Delia, nacida en la ciudad, fue una apreciada docente jubilada y residía en el barrio Microcentro.

Su partida es sentida por sus hijos María y Jorge; sus nietos Álvaro, Simón y Mateo, y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Se realiza en España 2942, Departamento “D”. La sala está abierta este lunes 18 de agosto de 17:00 a 22:00 horas. Sin responso.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este martes 19 de agosto a las 10:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.