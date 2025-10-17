Falleció en Olavarría Dante Ernesto Varela, “El Cabezón”, a los 77 años

​El 16 de octubre de 2025, falleció en Olavarría Dante Ernesto Varela, conocido afectuosamente como “El Cabezón”, a la edad de 77 años.

​Varela era oriundo de Olavarría, residía en el Barrio Mariano Moreno y era jubilado de Fábrica Loma Negra. También era miembro de ACROL (Asociación de Criadores Roller Olavarrienses), dedicada a la cría de canarios.

​Participan de su fallecimiento su esposa, Lidia Beatriz Pianzola; sus hijos, Dante Gabriel Varela y Carolina Vanesa Varela; su hijo político, Guillermo; sus nietas, Rocío, Florencia, Siamma y Mía; su bisnieta, Catalina, y demás familiares y amigos.

​El velatorio se lleva a cabo en España 2942, Departamento “C”, y comenzó a las 6:00 horas. No habrá responso.

​Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el sábado 18 de octubre de 2025, a las 12:30 horas.