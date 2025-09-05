Falleció en Olavarría Clara Rosa Lindner Vda. de Masson, a los 79 años

La apreciada jubilada y vecina de Pueblo Nuevo está siendo velada en España 2942. Sus restos serán inhumados este sábado en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Clara Rosa Lindner Viuda de Masson, ocurrido en Olavarría el 5 de septiembre de 2025, a la edad de 79 años.

Clara, nacida en la ciudad, era una apreciada jubilada que residía en el barrio Pueblo Nuevo.

Su partida es sentida por sus hijos Nelson, Horacio, Araceli y Nancy Masson; sus hijos políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este sábado 6 de septiembre a las 10:30 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el este sábado 6 de septiembre a las 10:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.