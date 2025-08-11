Falleció en Olavarría César Fernando Chiavarino, “Chichilo”, a los 45 años

El pensionado, vecino del barrio 10 de Junio y oriundo de Olavarría, será despedido en el Crematorio Pinos de Paz.
Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de César Fernando Chiavarino, cariñosamente conocido como “Chichilo”, ocurrido en Olavarría el 10 de agosto de 2025, a la edad de 45 años.
“Chichilo”, nacido en la ciudad, era un pensionado y residía en el barrio 10 de Junio.
Su partida es sentida por su madre Ana María Córdoba; sus hermanas Sandra, Sonia y Liliana; sus hermanos políticos; sus sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.
Servicio de sepelio
- Sin velatorio.
- Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente, con día y hora a confirmar.
- Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz, con día y hora a confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.