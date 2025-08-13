Falleció en Olavarría Carlos Alberto Dume, a los 71 años

El jubilado, oriundo de Chillar, será despedido en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Carlos Alberto Dume, ocurrido en Olavarría el 12 de agosto de 2025, a la edad de 71 años.

Carlos, nacido en Chillar, fue un apreciado jubilado.

Su partida es sentida por su familia, amigos, vecinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Sin velatorio ni responso.

Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz .

Se realizará en el . Día y Hora: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.