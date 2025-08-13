Falleció en Olavarría Blanca Susana Bustamante García, “Negra”, a los 97 años

La jubilada y pensionada, vecina de Mariano Moreno y oriunda de Olavarría, fue despedida este miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Blanca Susana Bustamante García, cariñosamente conocida como “Negra”, ocurrido en Olavarría el 12 de agosto de 2025, a la edad de 97 años.

“Negra”, nacida en la ciudad, fue una apreciada jubilada y pensionada y residía en el barrio Mariano Moreno.

Su partida es sentida por sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Sin velatorio ni responso.

Inhumación: El sepelio se llevó a cabo en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 13 de agosto a las 11:30 horas.

El sepelio se llevó a cabo en el este miércoles 13 de agosto a las 11:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.