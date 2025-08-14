Falleció en Olavarría Beatriz Elena Jauregui, a los 75 años

La jubilada, vecina del barrio Roca Merlo y oriunda de Olavarría, está siendo velada en España 2942 y será despedida en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Beatriz Elena Jauregui, ocurrido en Olavarría el 13 de agosto de 2025, a la edad de 75 años.

Beatriz, nacida en la ciudad, fue una apreciada jubilada y residía en el barrio Roca Merlo.

Su partida es sentida por sus hijos José María y Consuelo; sus hijos políticos Victoria y Ariel; sus nietos Joaquín, Justo, Jazmín y Delfina, y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”. La sala cerró el miércoles a las 22:00 horas y reabrirá este jueves 14 de agosto de 09:00 a 12:00 horas.

Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz .

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.