Falleció en Olavarría Anita Snaidero Vda. de Rossi, “La Nona”, a los 93 años

La modista, vecina de San Vicente y oriunda de Buia, Udine, está siendo velada en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Anita Snaidero Vda. de Rossi, cariñosamente conocida como “La Nona”, ocurrido en Olavarría el 17 de agosto de 2025, a la edad de 93 años.

“La Nona”, nacida en Buia, Udine, fue una apreciada modista y residía en el barrio San Vicente.

Su partida es sentida por su hijo Fernando Rossi; su hija política Ana Monteiro; su nieta Milagros Rossi y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”. El velatorio comenzó el domingo a las 19:00 horas, cerró a las 21:00 horas y reabrió este lunes a las 9:30 horas.

Se realiza en España 2942, Departamento “D”. El velatorio comenzó el domingo a las 19:00 horas, cerró a las 21:00 horas y reabrió este lunes a las 9:30 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este lunes 18 de agosto a las 11:30 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el este lunes 18 de agosto a las 11:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.