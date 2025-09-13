Falleció en Olavarría Alida Rodríguez, a los 93 años

Conocida como “Negrita”, la vecina del barrio Amparo Castro será sepultada este sábado en el Cementerio Loma de Paz.
Con profundo dolor, se comunicó el fallecimiento de Alida Rodríguez viuda de Mile, a los 93 años de edad. Conocida cariñosamente como “Negrita”, la jubilada y pensionada, nacida en La Colina, residía en el barrio Amparo Castro.
Su partida es sentida por sus hijos, Raúl Adolfo y Oscar Mile; la madre de sus nietos, Cristina Pintos; sus nietos, Cristian, Mariana, Estefanía, Romina y Martín; sus nietos políticos, Federico Marabia, José Potes y Sabrina Torres; sus bisnietos, sus colaboradoras Karina y Olga, y demás deudos que participan de su fallecimiento.
Servicio de sepelio
- Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “E”.
- Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.
- Inhumación: El sepelio se realizará este sábado 13 de septiembre a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.