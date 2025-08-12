Falleció en Olavarría Alfredo Oscar Rodríguez, “El Zorro”, a los 52 años

El pensionado, vecino del barrio La Loma y oriundo de Olavarría, está siendo velado en España 2942 y sus restos recibirán sepultura este martes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Alfredo Oscar Rodríguez, cariñosamente conocido como “El Zorro”, ocurrido en Olavarría el 11 de agosto de 2025, a la edad de 52 años.

“El Zorro”, nacido en la ciudad, era un pensionado y residía en el barrio La Loma.

Su partida es sentida por su padre Alfredo Rodríguez; sus hermanos Roque y Rosendo; sus hermanas políticas Fernanda y Carolina y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”. El velatorio se desarrolla este martes 12 de agosto de 08:30 a 11:30 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este martes 12 de agosto a las 11:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.