Falleció en Olavarría Alfredo Oscar Iruretagoyena, a los 83 años

El querido jubilado y vecino del Barrio Microcentro, oriundo de Olavarría, está siendo velado en España 2942 y será despedido en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Alfredo Oscar Iruretagoyena, ocurrido en Olavarría el 6 de agosto de 2025, a la edad de 83 años.

Alfredo, nacido en la ciudad, fue un apreciado jubilado y residía en el barrio Microcentro.

Su partida es sentida por sus hermanos, sobrinos, amigos y demás familiares, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”. La sala se habilita de 12:00 a 16:00 horas.

Se realiza en España 2942, Departamento “B”. La sala se habilita de 12:00 a 16:00 horas. Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz .

Se realizará en el . Día y Hora: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.