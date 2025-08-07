Falleció en Olavarría Alfredo Oscar Iruretagoyena, a los 83 años

7 horas ago Necrológicas

El querido jubilado y vecino del Barrio Microcentro, oriundo de Olavarría, está siendo velado en España 2942 y será despedido en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Alfredo Oscar Iruretagoyena, ocurrido en Olavarría el 6 de agosto de 2025, a la edad de 83 años.

Alfredo, nacido en la ciudad, fue un apreciado jubilado y residía en el barrio Microcentro.

Su partida es sentida por sus hermanos, sobrinos, amigos y demás familiares, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

 

Servicio de sepelio

  • Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “B”. La sala se habilita de 12:00 a 16:00 horas.
  • Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.
  • Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora: A confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved