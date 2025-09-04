Falleció en Monte Grande el olavarriense Mario Javier Torres, a los 56 años

El vecino del barrio Amparo Castro está siendo velado en España 2942. Sus restos serán inhumados este jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Mario Javier Torres, ocurrido en Monte Grande el 3 de septiembre de 2025, a la edad de 56 años.

Nacido en Olavarría, Mario era un apreciado vecino del barrio Amparo Castro.

Sus familiares y deudos participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “A”, y comenzó este jueves 4 de septiembre a las 8:30 horas.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este jueves 4 de septiembre a las 14:30 horas.