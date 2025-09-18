Falleció en Mar del Plata el pensionado Oscar Alejandro Franciscovich, a los 67 años

El vecino del Barrio AOMA, oriundo de Olavarría, será sepultado este jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Oscar Alejandro Franciscovich, ocurrido en la ciudad de Mar del Plata el 17 de septiembre de 2025, a la edad de 67 años.

Oscar, quien era pensionado, era un apreciado vecino del Barrio AOMA y ex residente de La Providencia.

Su partida es sentida por sus hijos Diego y Sergio; su madre Azucena Beyro; su hermana Lilian Franciscovich; sus hermanos políticos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Responso: No se realizará.

No se realizará. Inhumación: El sepelio se realizará este jueves 18 de septiembre a las 8:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.