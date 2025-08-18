Falleció en Mar del Plata Dadi Nair Florida Rossi de Ochoa, a los 84 años

La jubilada, vecina de Roca Merlo y oriunda de Rufino (Santa Fe), está siendo velada en España 2942 y será despedida en el Crematorio Pinos de Paz este lunes.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Dadi Nair Florida Rossi de Ochoa, ocurrido en Mar del Plata el 16 de agosto de 2025, a la edad de 84 años.

Dadi, nacida en Rufino, Santa Fe, fue una apreciada jubilada y residía en el barrio Roca Merlo.

Su partida es sentida por su esposo Ernesto; su hijo Germán; sus nietos Morena y Nicolás; su hija política Silvia y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “C”. El velatorio comenzó a las 18:00 horas del domingo y finalizó a las 21:00 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz este lunes 18 de agosto a las 15:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.