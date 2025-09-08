Falleció en La Plata el jubilado Luis Mariano Cardilo, a los 81 años

El vecino del barrio San Vicente está siendo velado en España 2942. Sus restos serán inhumados este lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Luis Mariano Cardilo, cariñosamente conocido como “Tito”, ocurrido en La Plata el 7 de septiembre de 2025, a la edad de 81 años.

Luis, nacido en la ciudad, fue un apreciado vecino del barrio San Vicente y se desempeñaba como jubilado de la construcción.

Su partida es sentida por su esposa, Amelia Elva Mendoza; sus hijos, Mariano y Marcelo; sus hijas políticas, Miriam y Lorena; sus nietos, Rodrigo, Fernando, Lola, Tobías y Manuel; sus hermanos, Carlos y Martín; y demás familiares.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “D”, y comenzó este lunes 8 de septiembre a las 7:00 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este lunes 8 de septiembre a las 14:30 horas.

El sepelio se llevará a cabo en el este lunes 8 de septiembre a las 14:30 horas. Servicio: Adherido a Coopelectric.