Falleció en la Ciudad de Buenos Aires el jubilado Daniel Domingo Dicharri, a los 73 años

El vecino del barrio Evita, oriundo de Blanca Grande, será sepultado este jueves en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Daniel Domingo Dicharri, ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 17 de septiembre de 2025, a la edad de 73 años.

Daniel, quien era jubilado, era un apreciado vecino del barrio Evita, oriundo de la localidad de Blanca Grande.

Su partida es sentida por sus hijos Darío, Diego y Daiana; su pareja Liliana; sus nietos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “E”, este jueves 18 de septiembre de 7:00 a 14:30 horas.

No se realizará. Inhumación: El sepelio se realizará este jueves 18 de septiembre a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.