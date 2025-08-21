Falleció en Chivilcoy Carlos Alberto Bibiloni, a los 82 años

El comerciante jubilado, vecino de Pueblo Nuevo y oriundo de Olavarría, está siendo velado en España 2942 y será despedido en el Crematorio Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Carlos Alberto Bibiloni, ocurrido en Chivilcoy el 20 de agosto de 2025, a la edad de 82 años.

Bibiloni, nacido en Olavarría, fue un apreciado comerciante jubilado y residía en el barrio Pueblo Nuevo.

Su partida es sentida por su esposa Ofelia Palliotto; sus hijos Alejandra Adriana y Sergio Bibiloni; sus nietos Braian, Geraldine y Milton Mac Gaw, y Juliana y Valentino Bibiloni; sus hermanos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “C”, este jueves 21 de agosto de 09:00 a 12:00 horas.

Cremación: Se realizará en el Crematorio Pinos de Paz .

