Falleció en Capital Federal Mauricio Luján Erviti, “Ruso”, a los 51 años

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Mauricio Luján Erviti, cariñosamente conocido como “Ruso”, ocurrido en Capital Federal el 16 de agosto de 2025, a la edad de 51 años.

“Ruso”, nacido en la ciudad, era un reconocido comerciante y residía en el Barrio Luján.

Su partida es sentida por sus hijos Camila, Gerónimo, Agustina y Martina; sus hijos en el afecto Joaquín y Sebastián González; sus hermanas Ana, Edelma y Marisa; sus hijos políticos Agustina, Juani y Facu; la madre de sus hijos Valeria; Cecilia y familia, Ximena, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con tristeza su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se realiza en España 2942, Departamento “C”. El velatorio comenzó este lunes 18 de agosto a las 12:00 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se llevará a cabo en el Cementerio Loma de Paz este martes 19 de agosto a las 8:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.