Falleció Elsa Noemí López vda. de Alves, “Vasca”

Con profundo pesar se comunica el fallecimiento de Elsa Noemí López, viuda de Alves, cariñosamente conocida como “Vasca”, ocurrido en Olavarría el 17 de octubre de 2025, a la edad de 91 años.

“Vasca” era jubilada y pensionada, nacida en Olavarría y vecina del barrio Mariano Moreno, muy querida por su entorno familiar y comunitario.

Su partida es lamentada por sus hijos Abel, Hugo y Silvia; sus hijos políticos Liliana, Graciela y Fernando; sus nietos Marita, Rodrigo, Rocío, Agustín, Josefina y Delfina; sus nietos políticos Lucía, Josefina, Rodrigo, Camila y Renan; sus bisnietos Bautista, Santiago y Teresita Alves; sus cuidadoras Adriana, Majo, Laura y Claudia, con especial agradecimiento a Lucrecia Errobidart; así como sobrinos y demás deudos, quienes participan con pesar de su fallecimiento.

📍 Servicio de sepelio:

Velatorio: No se realiza.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.

🕊️ Día y hora: Lunes 20 de octubre de 2025, a las 12:30 hs.

Servicio adherido a Coopelectric.