Falleció Elsa Noemí López vda. de Alves, “Vasca”

3 horas ago Necrológicas

Con profundo pesar se comunica el fallecimiento de Elsa Noemí López, viuda de Alves, cariñosamente conocida como “Vasca”, ocurrido en Olavarría el 17 de octubre de 2025, a la edad de 91 años.

“Vasca” era jubilada y pensionada, nacida en Olavarría y vecina del barrio Mariano Moreno, muy querida por su entorno familiar y comunitario.

Su partida es lamentada por sus hijos Abel, Hugo y Silvia; sus hijos políticos Liliana, Graciela y Fernando; sus nietos Marita, Rodrigo, Rocío, Agustín, Josefina y Delfina; sus nietos políticos Lucía, Josefina, Rodrigo, Camila y Renan; sus bisnietos Bautista, Santiago y Teresita Alves; sus cuidadoras Adriana, Majo, Laura y Claudia, con especial agradecimiento a Lucrecia Errobidart; así como sobrinos y demás deudos, quienes participan con pesar de su fallecimiento.

📍 Servicio de sepelio:

  • Velatorio: No se realiza.

  • Responso: Capilla Ardiente.

  • Inhumación: Crematorio Pinos de Paz.

  • 🕊️ Día y hora: Lunes 20 de octubre de 2025, a las 12:30 hs.

  • Servicio adherido a Coopelectric.

