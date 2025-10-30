Falleció Elida Dora Precci, “Pocha”

La vecina de Pueblo Nuevo y jubilada, falleció hoy a los 80 años. Sus restos son velados en España 2942 y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz a las 14:30 hs.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Elida Dora Precci Viuda de Scola, conocida afectuosamente como “Pocha”, ocurrido en Olavarría hoy, jueves 30 de octubre de 2025, a la edad de 80 años.

Elida Dora se desempeñaba como Jubilada y Pensionada, era oriunda de Olavarría, y residía en el Barrio Pueblo Nuevo de nuestra ciudad.

Participan de su fallecimiento: Su hija Romina, su hermana Nélida, sus sobrinos Sergio y Marisa, su sobrina nieta Carolina, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D “. Horario: Hoy, jueves 30 de octubre, de 11:30 a 14:30 hs.

España 2942, Departamento “D “. Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora: Hoy, jueves 30 de octubre, a las 14:30 hs .

Hoy, jueves 30 de octubre, a las . Servicio: Adherido a Coopelectric.