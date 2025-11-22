El maquinista vial jubilado, vecino de Barrio Hipólito Yrigoyen y oriundo de Coronel Suárez, está siendo velado en la sala C de España 2942 hasta las 13:30 horas. Sus restos serán inhumados hoy, sábado 22 de noviembre, a las 13:30 horas en el Cementerio Loma de Paz. No habrá responso.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Edgardo Horacio Borger “Quito”, ocurrido en Olavarría el día de hoy, sábado 22 de noviembre de 2025, a la edad de 82 años.

Edgardo Horacio era Maquinista Vial Jubilado, oriundo de Coronel Suárez y vecino del barrio Hipólito Yrigoyen.

Participan de su fallecimiento: Sus nietos Florencia, Felipe, Matilde y Ramón; su hijo político Emilio y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «C». Horario: Hoy, sábado 22 de noviembre, de 08:30 a 13:30 horas .

Sin Responso.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, sábado 22 de noviembre , a las 13:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.