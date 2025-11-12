El vecino de Sierras Bayas, oriundo de Córdoba, falleció en la fecha. Sus restos son inhumados hoy, miércoles 12 de noviembre, en el Cementerio de Sierras Bayas.

Se participa el fallecimiento de Claudio Roberto Romano, ocurrido hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025, en Olavarría, a la edad de 49 años.

Claudio Roberto era Remisero, nacido en Córdoba y residía en la localidad de Sierras Bayas.

Participan de su fallecimiento sus deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: Sin velatorio.

Sin velatorio. Responso: Sin responso.

Sin responso. Inhumación: Cementerio de Sierras Bayas .

Cementerio de . Día y Hora: Hoy, miércoles 12 de noviembre, a las 14:30 horas (servicio en curso).