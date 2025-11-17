El vecino de Barrio Hipólito Yrigoyen, oriundo de Chillar, será despedido hoy, lunes 17 de noviembre. Sus restos serán inhumados a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Se comunica con pesar el fallecimiento de Claudio Roberto Bordón, conocido afectuosamente como “Papacho”, ocurrido en Las Flores el día sábado 15 de noviembre de 2025, a la edad de 57 años.

Claudio Roberto era Transportista, nacido en Chillar y vecino del Barrio Hipólito Yrigoyen de Olavarría.

Participan de su fallecimiento: Su esposa Marcela; sus hijos William, Gabriel, Erica y Benjamín; sus hijos políticos; sus nietos Benicio, Alma y Franchesco; su madre; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus sobrinos políticos; sus amigos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”.

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, lunes 17 de noviembre, a las 11:30 horas.