La jubilada, oriunda de Juan José Paso, está siendo velada en la sala D de España 2942. Sus restos serán inhumados hoy, lunes 17 de noviembre, a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica el sensible fallecimiento de Celestina Moro vda. de Verdi, conocida afectuosamente como “Cele”, ocurrido el día de ayer, domingo 16 de noviembre de 2025, en Olavarría, a la edad de 89 años.

Celestina Moro era Jubilada y Pensionada, nacida en Juan José Paso y vecina del Barrio Centro de Olavarría.

Participan con dolor de su fallecimiento: Sus hijos Néstor Fabián y Silvia; sus hijos políticos Claudio y Silvia; sus nietos Jimena, Bruno, Brenda, Yamila y Matías; sus bisnietos Pilar y Sara; y demás familiares y amigos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Sala Habilitada: Desde las 8:00 horas (hoy, lunes 17 de noviembre).

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, lunes 17 de noviembre de 2025 , a las 14:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.