Falleció Catalina Esther Domínguez de Zabaljauregui

Con gran pesar, se comunicó el fallecimiento de Hilda Raquel Caucelliri viuda de Sánchez, a la edad de 93 años. Conocida cariñosamente como “Lalita”, la jubilada y pensionada, oriunda de Olavarría, residía en el barrio Ceco 1.

Su partida es sentida por sus hijos, Nancy y Roberto Sánchez; sus hijos políticos, Adriana Hensen y Rubén Garay; sus nietos, Gonzalo, Nicolás, Axel y Sharon; sus nietas políticas, Rocío Caro y Lucía Maturano, y demás familiares que participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de sepelio

Velatorio: Se lleva a cabo en España 2942, Departamento “D”, a partir de las 8:00 horas.

Responso: Tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

Tendrá lugar en la Capilla Ardiente. Inhumación: El sepelio se realizará este sábado 13 de septiembre a las 11:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.