El olavarriense de 53 años falleció hoy. Sus restos serán velados mañana, jueves 4 de diciembre, en la sala C de España 2942. La inhumación se realizará ese mismo día a las 13:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Carlos Guillermo Marchetti «Guille», ocurrido en Olavarría el día de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, a la edad de 53 años.

Carlos Guillermo era Comerciante, nacido en Olavarría y vecino del Barrio Sarmiento.

Participan de su fallecimiento: Su esposa María Josefina Villemur; sus hijos Esteban y Ariadna; su hermano Federico Marchetti; sus sobrinos, primos, amigos, ahijados, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «C». Horario: Mañana, jueves 4 de diciembre , de 09:30 a 13:30 horas .

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, jueves 4 de diciembre, a las 13:30 horas.