Fallecio Blanca Gladis Cassano Vda. de Costanzo, vecina de Roca Merlo

​La olavarriense, Jubilada y Pensionada, falleció hoy 23 de octubre a los 92 años. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Blanca Gladis Cassano Viuda de Costanzo, ocurrido en Olavarría hoy, 23 de octubre de 2025, a la edad de 92 años.

​Blanca era Jubilada y Pensionada, nacida en Olavarría y apreciada vecina del Barrio Roca Merlo.

​Su partida es lamentada por sus hijas, hijos políticos, nietos, nietos del corazón, bisnietos, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

​Servicio de Sepelio

​ Velatorio: Sin velatorio.

Sin velatorio. ​ Responso: Sin responso.

Sin responso. ​ Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . ​ Día y Hora de Cremación: A confirmar.

A confirmar. ​Servicio: Adherido a Coopelectric.