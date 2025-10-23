Fallecio Blanca Gladis Cassano Vda. de Costanzo, vecina de Roca Merlo

La olavarriense, Jubilada y Pensionada, falleció hoy 23 de octubre a los 92 años. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Blanca Gladis Cassano Viuda de Costanzo, ocurrido en Olavarría hoy, 23 de octubre de 2025, a la edad de 92 años.
Blanca era Jubilada y Pensionada, nacida en Olavarría y apreciada vecina del Barrio Roca Merlo.
Su partida es lamentada por sus hijas, hijos políticos, nietos, nietos del corazón, bisnietos, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: Sin velatorio.
- Responso: Sin responso.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora de Cremación: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.