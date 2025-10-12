Falleció Berta Leonor Oliver Vda. de Pena, jubilada y vecina de Roca Merlo

La mujer, oriunda de General Guido, falleció hoy 12 de octubre a los 91 años. Sus restos serán inhumados mañana lunes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Berta Leonor Oliver Viuda de Pena, ocurrido en Olavarría hoy, 12 de octubre de 2025, a la edad de 91 años.

Berta era Jubilada y Pensionada, oriunda de General Guido y vecina del Barrio Roca Merlo.

Su partida es lamentada por su hija Mónica; sus hijos políticos Luis y Luisa; sus nietos Florencia, Sol, Juan Martín, Diego, Rocío y Emilio; su nieto político Alejandro; sus bisnietos Diego, Sofía, Martina y Filippo, y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comienza hoy a las 16:00 hs , cierra a las 22:00 hs, y reabre mañana lunes a las 8:00 hs.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Mañana, lunes 13 de octubre de 2025, a las 10:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.