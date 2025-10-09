Falleció Beatriz Ruíz de Bianchini, “Bety”, vecina del Barrio 10 de Junio

La ama de casa jubilada, oriunda de Saladillo, falleció este 9 de octubre a los 72 años. Sus restos serán inhumados mañana viernes en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Beatriz Ruíz de Bianchini, conocida cariñosamente como “Bety“, ocurrido en Olavarría el 9 de octubre de 2025, a la edad de 72 años.

Beatriz era ama de casa jubilada, oriunda de Saladillo y apreciada vecina del Barrio 10 de Junio.

Su partida es lamentada por su esposo Carlos María Bianchini; sus hijos Andrea Verónica y Carlos Alberto Bianchini; sus hijos políticos; sus nietos Nahuel, Joaquín y Alma; sus hermanas, sobrinos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio comenzó hoy, jueves 9 de octubre, a las 19:00 horas.

Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Mañana, viernes 10 de octubre de 2025, a las 08:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.