El vecino de Barrio Luján falleció ayer en Olavarría. Sus restos están siendo velados en la sala D de España 2942 hasta las 14:30 horas, y la inhumación se realizará hoy, miércoles 26 de noviembre, a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Arturo Alcides Ayala “Arturito” “Negrito”, ocurrido en Olavarría el día de ayer, martes 25 de noviembre de 2025, a la edad de 74 años.

Arturo Alcides era Orfebre Jubilado, nacido en Olavarría y vecino del barrio Luján.

Participan de su fallecimiento: Su ahijada Mayra; sus hijos del corazón Mariela y Sergio; sus nietos Benjamín y Sheila, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «D». Horario: Hoy, miércoles 26 de noviembre, de 07:00 a 14:30 horas .

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, miércoles 26 de noviembre , a las 14:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.