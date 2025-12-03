El vecino de 80 años, oriundo de Santa Fe, falleció ayer en Olavarría. Sus restos están siendo velados en la sala B de España 2942. Serán trasladados al Crematorio Pinos de Paz en horario a confirmar.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Andrés Avelino Sfiligoy, ocurrido en Olavarría el día de ayer, martes 2 de diciembre de 2025, a la edad de 80 años.

Andrés Avelino era Jubilado, nacido en Santa Fe y vecino del Barrio Sarmiento Norte.

Participan de su fallecimiento: Su hija Andrea; su hijo político Ángel; sus nietos Franco, Brisa y Nicolás, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «B».

Responso: Capilla Ardiente.

Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Día y Hora: A confirmar.

Servicio Adherido a: Coopelectric.