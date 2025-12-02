La jubilada y pensionada, vecina del Barrio Sarmiento, falleció hoy. Sus restos serán velados en la sala B de España 2942. La cremación se realizará el jueves 4 de diciembre a las 8:30 horas en Pinos de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Ana Clorinda Bais viuda de Bonavetti «Anita», ocurrido en Olavarría el día de hoy, martes 2 de diciembre de 2025, a la edad de 91 años.

Ana Clorinda era Jubilada y Pensionada, nacida en Olavarría y vecina del barrio Sarmiento.

Participan de su fallecimiento: Su hijo Walter José Bonavetti; su hija del corazón Alicia Gómez; su hija política María Laura Valeiras; sus nietos Carolina y Sebastián Bonavetti; sus nietos políticos Diego Leal y Daniela Monjes; sus bisnietos Iván y Sofía Leal Bonavetti, Lucía y Tomás Bonavetti, Lola, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «B». Horario: Comienza a las 17:00 horas y finaliza a las 20:00 horas.

Responso: Capilla Ardiente.

Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Día y Hora: Jueves 4 de diciembre , a las 08:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.