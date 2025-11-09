La vecina del Barrio Hipólito Irigoyen, oriunda de Olavarría, falleció hoy. Sus restos son velados en España 2942 y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Amalia Elvira Springer, conocida afectuosamente como “Chochi”, ocurrido en Olavarría hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, a la edad de 82 años.

Amalia Elvira era Jubilada, oriunda de Olavarría y residía en el Barrio Hipólito Irigoyen.

Participan de su fallecimiento: Sus hijos, nietos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”. Horario: Comienza hoy a las 20:00 hs. y finaliza a las 23:00 hs.

España 2942, Departamento “B”. Responso: Sin responso.

Sin responso. Cremación: Crematorio Pinos de Paz .

Crematorio . Día y Hora: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.