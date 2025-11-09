La vecina del Barrio Hipólito Irigoyen, oriunda de Olavarría, falleció hoy. Sus restos son velados en España 2942 y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.
Se participa con profundo pesar el fallecimiento de Amalia Elvira Springer, conocida afectuosamente como “Chochi”, ocurrido en Olavarría hoy, domingo 9 de noviembre de 2025, a la edad de 82 años.
Amalia Elvira era Jubilada, oriunda de Olavarría y residía en el Barrio Hipólito Irigoyen.
Participan de su fallecimiento: Sus hijos, nietos y demás deudos.
Servicio de Sepelio
- Velatorio: España 2942, Departamento “B”.
- Horario: Comienza hoy a las 20:00 hs. y finaliza a las 23:00 hs.
- Responso: Sin responso.
- Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
- Día y Hora: A confirmar.
- Servicio: Adherido a Coopelectric.