Falleció Alicia Noemí Guerras, jubilada de la Liga de Fútbol de Olavarría y vecina del Barrio Obrero

La mujer, oriunda de Guaminí, falleció el 15 de octubre a los 77 años. Sus restos fueron inhumados ayer miércoles en el Cementerio Loma de Paz.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Alicia Noemí Guerras, ocurrido en Olavarría el 15 de octubre de 2025, a la edad de 77 años.

Alicia era Jubilada y Pensionada, destacándose por haber sido Secretaria de la Liga de Fútbol de Olavarría. Oriunda de Guaminí, residía en el Barrio Obrero de nuestra ciudad.

Su partida es lamentada por sus hijos Horacio y Eduardo Guerras; su hija política Alejandra Ollo; sus nietas Josefina y Julieta Guerras; su hermana política Susana Neder; sus sobrinos Walter y Marianela Guerras, y demás deudos, quienes participaron de su sepelio.

Servicio de Sepelio

Velatorio/Responso: Realizados.

Realizados. Inhumación: Cementerio Loma de Paz .

Cementerio . Día y Hora de Inhumación: Miércoles 15 de octubre de 2025, a las 12:30 horas.

Servicio: Adherido a Coopelectric.