El olavarriense, jubilado de Mármoleria Sierra Chica, falleció hoy. Sus restos están siendo velados en la sala B de España 2942. La inhumación se realizará mañana, jueves 4 de diciembre, a las 10:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Aldo Rubén Ilarraz, ocurrido en Olavarría el día de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, a la edad de 69 años.

Aldo Rubén era Jubilado de Marmoleria Sierra Chica, nacido en Olavarría y vecino del barrio Hipólito Yrigoyen.

Participan de su fallecimiento: Su esposa Irma; su hijo Mariano; su hija política Macarena; su nieta Ainoa; su nieta en el afecto Shanaia; su hermano Luis; sus hermanas políticas Raquel, Sara, Mirta, Jorge y Liliana; sus sobrinos Gustavo, Damián, Carolina, Marilina, Alejandra, Juan; sus sobrinos políticos; su sobrino nieto Benjamín; sus tíos, primos, y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «B».

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Mañana, jueves 4 de diciembre , a las 10:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.