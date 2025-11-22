El vecino de Barrio San Carlos y oriundo de Colina, que falleció ayer en Olavarría, está siendo velado en la sala D de España 2942. Sus restos serán inhumados hoy, sábado 22 de noviembre, a las 14:30 horas en el Cementerio Loma de Paz.

Olavarría. Se comunica con profundo pesar el fallecimiento de Alberto Luis Sandes, ocurrido en Olavarría el día de ayer, viernes 21 de noviembre de 2025, a la edad de 87 años.

Alberto Luis era Jubilado, nacido en Colina y residente en el barrio San Carlos de Olavarría.

Participan de su fallecimiento: Su esposa María Haydee Carusso; sus hijos Fabián, Laura y Claudia; sus hijos políticos Hugo, Arturo y Carmen; sus nietos, sus bisnietos y demás deudos.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento «D». Horario: Hoy, sábado 22 de noviembre, de 06:00 a 14:30 horas .

Responso: Capilla Ardiente.

Inhumación: Cementerio Loma de Paz.

Día y Hora: Hoy, sábado 22 de noviembre , a las 14:30 horas .

Servicio Adherido a: Coopelectric.