Falleció Alberto Antonio Stular, “Perejil”, jubilado y panadero de Loma Negra

El olavarriense falleció este 9 de octubre a los 76 años. Sus restos están siendo velados y serán cremados en Pinos de Paz en horario a confirmar.

Con profundo pesar se comunicó el fallecimiento de Alberto Antonio Stular, conocido afectuosamente como “Perejil“, ocurrido en Olavarría el 9 de octubre de 2025, a la edad de 76 años.

Alberto era jubilado y panadero, nacido en Olavarría y un apreciado vecino de Loma Negra.

Su partida es lamentada por su esposa Mirta Schwindt; sus hijos Claudio, Maricel y Alejandra Stular; sus hijos políticos Andrea y Claudio; sus nietos Karen, Tomás, Joaquín y Sol; sus nietos políticos Ariel, Antonella y Tamara; sus sobrinos, sobrinos nietos, amigos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”. El velatorio comienza hoy, viernes 10 de octubre, a las 8:00 horas y finaliza a las 11:00 horas .

España 2942, Departamento “B”. El velatorio . Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Crematorio Pinos de Paz. Día y Hora de Cremación: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric.