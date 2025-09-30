Falleció a los 96 años Lucía Marcelina Bravo Frías, “Porota”, vecina del Barrio Sarmiento

La jubilada y pensionada, nacida en Olavarría, está siendo velada en España 2942. Sus restos serán inhumados este miércoles en Loma de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Lucía Marcelina Bravo Frías viuda de Folgar, conocida afectuosamente como “Porota“, ocurrido en Olavarría el 30 de septiembre de 2025, a la edad de 96 años.

“Porota” era una apreciada jubilada y pensionada, oriunda de Olavarría y vecina del Barrio Sarmiento. Sus familiares y demás deudos ruegan y agradecen una oración en su memoria.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “B”. El velatorio inicia hoy martes 30 de septiembre a las 15:00 horas y finaliza a las 20:00 horas .

España 2942, Departamento “B”. El velatorio . Responso: Capilla Ardiente, el 1 de octubre de 2025.

Capilla Ardiente, el 1 de octubre de 2025. Inhumación: El sepelio se realizará mañana, miércoles 1 de octubre de 2025, a las 9:30 horas en el Cementerio Loma de Paz .

El sepelio se realizará mañana, en el Cementerio . Servicio: Adherido a Coopelectric.