Falleció a los 91 años Delia Esther Duca Vda. de Di Bono, “Chela”, vecina del Barrio Ceco 1

La jubilada y pensionada, oriunda de Azul, está siendo velada en España 2942. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Delia Esther Duca Viuda de Di Bono, conocida cariñosamente como “Chela“, ocurrido en Olavarría el 30 de septiembre de 2025, a la edad de 91 años.

“Chela” era una apreciada jubilada y pensionada, oriunda de Azul y residente en el Barrio Ceco 1 de Olavarría.

Su partida es lamentada por su hijo Carlos Dante Di Bono; su hija política María Cristina Giannini; sus nietos Cristian y Carlos; su consuegra Elsa Restaneo; sus hermanas Elsa y Amalia Duca; sus cuñados Elba Di Bono, Rubén Beltramella, Rubén Cunioli y Ofelia Marconi, además de sus sobrinos, sobrinos nietos, demás familiares y amigos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: España 2942, Departamento “D”. Habilitó el 30/09 de 20:00 a 23:00 hs y reabre hoy, miércoles 1 de octubre de 2025, de 8:00 a 14:00 horas .

España 2942, Departamento “D”. Habilitó el 30/09 de 20:00 a 23:00 hs y . Responso: Capilla Ardiente.

Capilla Ardiente. Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Crematorio Pinos de Paz. Día y Hora de Cremación: A confirmar.