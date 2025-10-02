Falleció a los 85 años Juan Adolfo Schantl, “Bubi”, vecino de Villa Alfredo Fortabat

El jubilado olavarriense falleció este 1 de octubre. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan Adolfo Schantl, conocido cariñosamente como “Bubi“, ocurrido en Olavarría el 1 de octubre de 2025, a la edad de 85 años.

“Bubi” era un apreciado jubilado, oriundo de Olavarría y vecino de Villa Alfredo Fortabat.

Su partida es lamentada por sus hijos Gustavo, Alejandro, Marisa, Cristian y Juan Manuel; su hermana Anabella; sus nietos, bisnietos, sobrinas y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

Servicio de Sepelio

Velatorio: No se realiza.

No se realiza. Responso: No se realiza.

No se realiza. Cremación: Crematorio Pinos de Paz.

Crematorio Pinos de Paz. Día y Hora de Cremación: A confirmar.

A confirmar. Servicio: Adherido a Coopelectric