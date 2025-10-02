Falleció a los 85 años Juan Adolfo Schantl, “Bubi”, vecino de Villa Alfredo Fortabat

6 horas ago Necrológicas

El jubilado olavarriense falleció este 1 de octubre. Sus restos serán cremados en Pinos de Paz en día y hora a confirmar.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Juan Adolfo Schantl, conocido cariñosamente como “Bubi“, ocurrido en Olavarría el 1 de octubre de 2025, a la edad de 85 años.

“Bubi” era un apreciado jubilado, oriundo de Olavarría y vecino de Villa Alfredo Fortabat.

Su partida es lamentada por sus hijos Gustavo, Alejandro, Marisa, Cristian y Juan Manuel; su hermana Anabella; sus nietos, bisnietos, sobrinas y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

 

Servicio de Sepelio

  • Velatorio: No se realiza.
  • Responso: No se realiza.
  • Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora de Cremación: A confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric
Compartir

Tags

Powered by WordPress | Designed by TieLabs
© Copyright 2025, All Rights Reserved