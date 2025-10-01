Falleció a los 83 años Luis Alberto Molina, alambrador y vecino del Barrio 12 de Octubre

16 horas ago Necrológicas

El hombre, oriundo de Laprida, falleció este 1 de octubre en Olavarría. Sus restos están siendo velados en España 2942 y serán cremados en Pinos de Paz.

Con profundo pesar, se comunicó el fallecimiento de Luis Alberto Molina, ocurrido en Olavarría el 1 de octubre de 2025, a la edad de 83 años.

Luis era un apreciado vecino del Barrio 12 de Octubre, oriundo de Laprida, y se había desempeñado a lo largo de su vida como alambrador.

Su partida es lamentada por sus hijos Mónica, Natalia, José Alberto y Luis; sus hijos políticos Adolfo y María José; sus nietos, bisnietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos, quienes participan con dolor de su fallecimiento.

 

Servicio de Sepelio

  • Velatorio: España 2942, Departamento “C”. El velatorio comienza hoy, miércoles 1 de octubre, a las 8:00 horas.
  • Responso: No se realizará.
  • Cremación: Crematorio Pinos de Paz.
  • Día y Hora de Cremación: A confirmar.
  • Servicio: Adherido a Coopelectric.
