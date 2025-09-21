Falleció a los 82 años Olga Mabel Fernández de Macesich

El 20 de septiembre de 2025, falleció en Olavarría Olga Mabel Fernández de Macesich a la edad de 82 años. Docente jubilada y oriunda de Olavarría, residía en el barrio Pueblo Nuevo.

​Participan de su fallecimiento su esposo, Francisco Macesich; sus hijas, Karina y Miriam; sus hijos políticos, sus nietos y demás familiares.

​El velatorio se está llevando a cabo en España 2942, Departamento “D”, y el responso se realizará en la Capilla Ardiente.

​Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el domingo 21 de septiembre a las 10:30 horas.