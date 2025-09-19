Falleció a los 77 años José Ricardo Capuano, conocido como “Pato”

El 18 de septiembre de 2025, falleció en Olavarría José Ricardo Capuano, a los 77 años de edad. Capuano, popularmente conocido como “Pato”, era jubilado y residente del barrio Independencia.

​Le sobreviven su esposa, Mabel Gallo, sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares.

​El velatorio se lleva a cabo en España 2942, Departamento “B”, y finalizará el viernes 19 de septiembre a las 10:00. El responso tendrá lugar en la Capilla Ardiente.

​Sus restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz en un horario a confirmar.